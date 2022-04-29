Дефіцит пального в Україні ліквідують, але ціни можуть зрости — Finance.ua

Дефіцит пального в Україні ліквідують, але ціни можуть зрости

Вчора 17:43 — Особисті фінанси

Дефіцит пального в Україні у найближчі 7 днів буде ліквідовано. Але очікується незначне подорожчання нафтопродуктів.

Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко у Facebook

«На поточному тижні утворився тимчасовий відчутний дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України. (...) Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсязі на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України. Дана ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів — це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту», — повідомила Свириденко.

Чому пальне зараз у дефіциті? Дефіцит пального, який спостерігається наразі, голова Мінекономіки пояснила тим, що протягом останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України.

«Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального. Мета країни-агресора рф — зупинити економіку України через штучне створення дефіциту пального», — відзначила Свириденко.

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При цьому вона наголосила, що уряд з початку війни через Міненерго та Мінекономіки щоденно співпрацює з операторами ринку для забезпечення населення і підприємств нафтопродуктами. І нагадала, що раніше були ухвалені рішення, що суттєво зменшили вплив на економіку різкого подорожчання нафтопродуктів на світових ринках. Зокрема- скасоано акциз та зменшено ПДВ з 20% до 7%.

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