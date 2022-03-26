Де отримати консультацію про перетин західного кордону України (список) — Finance.ua

Де отримати консультацію про перетин західного кордону України (список)

Вчора 08:30 — Особисті фінанси

МВС опублікувало інформацію про перетин західного кордону України. Опубліковано список прикордонних загонів.

Про це повідомляє МВС.

Де українці можуть отримати консультацію в перетині західного кордону України:

Волинський прикордонний загін — кордон з Республікою Польща в межах Волинської області) — тел. (033) 272 09 20.

Львівський прикордонний загін — кордон з Республікою Польща в межах Львівської області) — тел. (032) 239 01 23.

Чопський прикордонний загін (кордон зі Словаччиною та Угорщиною)— 067 181 42 67



Мукачівський прикордонний загін — (кордон з Угорщиною та Румунією) — (031) 313 82 61.

Черновецький прикордонний загін- (кордон з Румунією, Республікою Молдова в межах Чернівецької області) — (037) 259 19 49.

Могилів-Подільський прикордонний загін — (кордон з Республікою Молдова в межах Вінницької області) — (043) 376 00 11.

Західне регіональне управління — (032) 275 62 90.

Нагадаємо, громадяни України, які в’їхали в Польщу з України на законних підставах після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями та охочі залишитися в Польщі, можуть отримувати сімейну допомогу від ZUS.

Також українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі.

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Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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