Де отримати консультацію про перетин західного кордону України (список) — Finance.ua
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Де отримати консультацію про перетин західного кордону України (список)

Вчора 08:30Особисті фінанси
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МВС опублікувало інформацію про перетин західного кордону України. Опубліковано список прикордонних загонів.
Про це повідомляє МВС.
Де українці можуть отримати консультацію в перетині західного кордону України:
  • Волинський прикордонний загін — кордон з Республікою Польща в межах Волинської області) — тел. (033) 272 09 20.
  • Львівський прикордонний загін — кордон з Республікою Польща в межах Львівської області) — тел. (032) 239 01 23.
  • Чопський прикордонний загін (кордон зі Словаччиною та Угорщиною)— 067 181 42 67

Які країни приймають біженців з України

  • Мукачівський прикордонний загін — (кордон з Угорщиною та Румунією) — (031) 313 82 61.
  • Черновецький прикордонний загін- (кордон з Румунією, Республікою Молдова в межах Чернівецької області) — (037) 259 19 49.
  • Могилів-Подільський прикордонний загін — (кордон з Республікою Молдова в межах Вінницької області) — (043) 376 00 11.
  • Західне регіональне управління — (032) 275 62 90.
Нагадаємо, громадяни України, які в’їхали в Польщу з України на законних підставах після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями та охочі залишитися в Польщі, можуть отримувати сімейну допомогу від ZUS.
Також українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі.
Якщо ви біженець у Чехії — інформація про роботу, медицину, освіту в країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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