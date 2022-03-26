Де отримати консультацію про перетин західного кордону України (список) — Finance.ua

Мукачівський прикордонний загін — (кордон з Угорщиною та Румунією) — (031) 313 82 61.
Черновецький прикордонний загін- (кордон з Румунією, Республікою Молдова в межах Чернівецької області) — (037) 259 19 49.
Могилів-Подільський прикордонний загін — (кордон з Республікою Молдова в межах Вінницької області) — (043) 376 00 11.
Західне регіональне управління — (032) 275 62 90.
Нагадаємо, громадяни України, які в’їхали в Польщу з України на законних підставах після 23 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями та охочі залишитися в Польщі, можуть отримувати сімейну допомогу від ZUS.
Також українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях найбільшого банку Польщі.
Якщо ви біженець у Чехії — інформація про роботу, медицину, освіту в країні.