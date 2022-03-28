Де і як працевлаштуватися під час війни — поради експертів

Вчора 20:03 — Особисті фінанси

В Україні потрібні продавці, касири та спеціалісти у сфері логістики. За кордоном шанси вищі у тих, хто має технічну спеціальність, готовий вивчати мову та жити у невеликих містах.

В Україні вже місяць триває війна з агресором — російською федерацією. За кордон виїхали 3,5 млн осіб, у межах України мігрантами стали 6,5 млн. Деякі з них продовжують працювати віддалено, інші — в активних пошуках нового робочого місця. Фокус розпитав експертів ринку праці про те, де шукати роботу під час війни та як влаштуватися на новому місці.

Українці активно шукають роботу. Про це повідомили у експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua.

«Вакансій, що відкрилися після початку війни, небагато, але вони є. Найбільше пропозицій роботи в роздрібній торгівлі. Це ясно: ритейл намагається зберегти роботу своїх магазинів. Продавці та касири і у мирний час були затребуваними фахівцями. Наразі пропозицій роботи в роздрібній торгівлі більше, ніж в інших професійних сферах — 42% усіх актуальних вакансій в Україні», — пояснюють фахівці порталу.

За даними grc.ua, потрібні фахівці у сфері перевезень, логістики, складів та ЗЕД (8% вакансій від усіх актуальних).

Не так багато, як у мирні часи, пропозицій роботи у сфері інформаційних технологій, лише 7% усіх актуальних.

Ще є робота у компаніях галузей «Нафта та газ» (6% від усіх вакансій), «Послуги для бізнесу» (6%), «Металургія та металообробка» (5%).

Засновниця кар’єрної платформи Happy Monday Ганна Мазур рекомендує людям, які переїхали в межах України, переглядати українські майданчики з вакансіями: «За часів невизначеності ми повертаємося туди, де все вже відомо і зрозуміло, тому кількість актуальних пропозицій буде зростати щодня».

Ще один варіант — шукати роботу, яку можна виконувати віддалено. Це можуть бути посади як на повний робочий день, так і можливість часткової зайнятості або фрилансу.

Пропозицій роботи в роздрібній торгівлі більше, ніж в інших професійних сферах — 42% усіх актуальних вакансій в Україні.

«Більшість доступних ремоут-вакансій технічні, а в 95% випадків потрібно володіти англійською мовою на досить високому рівні. Втім, віддалених можливостей з кожним днем стає все більше: компанії цілеспрямовано відкривають вакансії під українців або адаптують наявні під віддалений формат, тому варіанти можна знайти різні», — втішає Ганна Мазур.

Вона пропонує спробувати працювати на фрилансі на майданчиках Upwork та Fiverr. «Зараз вони закриті для російських фрилансерів, тому там є місце та можливості для нових професіоналів», зазначає Мазур.

Також вона звертає увагу на такі проєкти з працевлаштування для українців, як UA Talents, RemoteUkraine, JobAidUkraine, jobs4ukr, AdAid.

Робота для українців за кордоном.

Працевлаштування — це не перший пріоритет для українців, котрі вимушено залишили Україну, стверджує Олена Куцоконь, керівниця департаменту рекрутменту Smart Solutions.

«Передусім необхідно оформити статус temporary protection, який дає право на роботу, а також на щомісячну виплату у розмірі 300-400 євро. Ідеально, якщо тимчасовий переселенець матиме можливість почати вивчати мову країни, де він перебуває», — говорить Куцоконь.

Працевлаштування за кордоном можливе після оформлення статусу temporary protection, який дає право на роботу.

Вона звертає увагу, що у країнах Європи є центри для тимчасових переселенців, де є можливість проконсультуватися щодо працевлаштування, а багато країн ЄС уже запустили спрощену процедуру.

«Якщо розглядати Польщу, то у разі швидкої адаптації та вивчення базової мови українці мають шанси отримати роботу в готельно-ресторанному бізнесі, касирами, продавцями, медсестрами», — вважає Куцоконь.

За її словами, у зв’язку з війною росії проти України близько 350 тис. українців повернулися з Європи на батьківщину — їхні місця на заводах та фабриках можуть зайняти переселенці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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