​ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення — Finance.ua

​ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення Сьогодні 15:10 — Кримінал

​ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення, Фото: ДБР

Працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках.

Про це повідомляється на сайті бюро.

Зловживаючи владою та службовим становищем в.о. начальника київської податкової за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Зокрема, в.о. начальника київської податкової є Головою Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.

Читайте також Кабмін звільнив керівний склад Митниці

Вона разом з іншими членами комісії без законних на те підстав приймала рішення про відповідність або невідповідність критеріям ризиковості платників податків, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

Читайте також СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова

За експертними оцінками до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

В іншому епізоді керівництво ГУ ДПС у м. Києві причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Посадовці податкової «не помічають» цих схем, підтримують їх існування або напряму беруть в них участь за систематичне отримання оплати своїх «послуг».

Також оперативники ДБР досліджують спосіб життя в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві, який не відповідає рівню її офіційних доходів: вона має 3 квартири в Києві загальною вартістю приблизно 1 млн доларів США, будинок поблизу Києва вартістю приблизно 200 тисяч доларів США, дві автівки вартістю приблизно 150 тисяч доларів США.

При цьому одне з авто посадовиці вартістю приблизно 100 тисяч доларів США записане на її особистого водія, доходи якого за останні роки склали не більше 8 тисяч доларів США.

Також жінка користується дорогими прикрасами, виключно дорогим брендовим одягом, золотими годинниками та іншими елітними речами.

Загальна сума встановлених необґрунтованих активів посадовиці складає близько 1,4 млн доларів США.

У межах розслідування кримінального провадження щодо зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, працівники ДБР проводять обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій вже знайдено 158 тисяч доларів США, 530 тисяч грн та 2,2 тисячі євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.