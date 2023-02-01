СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова — Finance.ua

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СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова

Кримінал
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СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
У колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова пройшли обшуки.
Цю інформацію він підтвердив у коментарі «Бабелю».
Обшуки 1 лютого проводило Державне бюро розслідувань. Вони стосувались падіння гвинтокрила у Броварах Київської області 18 січня 2023 року, коли загинуло керівництво МВС.
Під час обшуків працівники ДБР дивились контракти шестирічної давнини з французькою Airbus Helicopter, яка поставила МВС, зокрема, гелікоптери H-225, на якому й розбилось керівництво.
«Звісно, нічого. Контракти ж затверджувалися урядом та парламентом», — сказав Аваков, додавши, що правоохоронці формально відпрацювали версію.
Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах уточнили, що обшуки проводять не тільки в Авакова, але й у інших керівників того часу, які брали участь у закупівлі гвинтокрилів.
Нагадаємо, внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів журналістам, що керівництво МВС летіло на гелікоптері у відрядження до «однієї з гарячих точок».
Додамо, як повідомляє УП, 29 травня 2018 року в Парижі між урядами України та Франції було підписано угоду загальною вартістю 552 млн євро щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. За умовами угоди, французька сторона в два етапи мала поставити в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер — моделі Н225 — гвинтокрили, які мають вантажопідйомність більше 10 тонн.
За матеріалами:
theБабель
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