Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС (оновлюється) — Finance.ua

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС (оновлюється)
Внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло керівництов Міністерства внутрішніх справ.
Як повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко, сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар .
Наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. Він уточнив, що 9 із загиблих перебували на борту гвинтокрила.
«22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події», — додав він.
Як пізніше повідомив Голова ОВА Кулеба, кількість загиблих зросла до 17.
Finance.ua висловлює співчуття рідним і близьким загиблих.
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