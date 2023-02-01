Кабмін звільнив керівний склад Митниці — Finance.ua

Кабмін звільнив керівний склад Митниці Сьогодні 14:34

Уряд на сьогоднішньому засіданні звільнив керівний склад Державної митної служби. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Кабмін звільнив керівний склад Митниці. Звільнені: в.о. Демченко та його зами — Щуцький та Черкаський», — написав депутат.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, виконувати обовʼязки голови митниці буде заступник нинішнього очільника Сергій Звягінцев.

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Нагадаємо, у листопаді 2021 року Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Державної митної служби ексначальника управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби В’ячеслава Демченка замість Павла Рябікіна.

Раніше правоохоронці викрили понад 10 високопосадовців, які нібито причетні до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна. Серед них — заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби та керівництво Одеської митниці. За оцінками СБУ, збитки бюджету становлять 5,2 млрд грн.

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