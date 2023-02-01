Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці — Finance.ua

Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці
У середу, 1 лютого голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.
«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», — написав він у Telegram.
За його словами сьогодні йдеться про таке:
- обшуки у податковій;
- вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
- обшуки у Коломойського по Укрнафті;
- ціла серія негласних слідчих дій;
- обшуки у Авакова;
- обшуки у Столара;
- звільнення всього керівного складу митниці.
«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», — йдеться у повідомленні.
Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що в.о. голови митниці буде призначено заступника нинішнього голови Сергія Звягінцева.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні ввечері 23 січня анонсував нові кадрові рішення.
23 січня УП також повідомляла, що кадрові перестановки можливі і в Кабінеті міністрів. Згідно з цією інформацією, свої посади можуть втратити три міністри:
- міністр палива та енергетики Герман Галущенко;
- міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт;
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.
Поділитися новиною