Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці — Finance.ua
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Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці

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Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці
Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці
У середу, 1 лютого голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.
«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», — написав він у Telegram.
За його словами сьогодні йдеться про таке:
  • обшуки у податковій;
  • вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;
  • обшуки у Коломойського по Укрнафті;
  • ціла серія негласних слідчих дій;
  • обшуки у Авакова;
  • обшуки у Столара;
  • звільнення всього керівного складу митниці.
«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», — йдеться у повідомленні.
Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що в.о. голови митниці буде призначено заступника нинішнього голови Сергія Звягінцева.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні ввечері 23 січня анонсував нові кадрові рішення.
23 січня УП також повідомляла, що кадрові перестановки можливі і в Кабінеті міністрів. Згідно з цією інформацією, свої посади можуть втратити три міністри:
  • міністр палива та енергетики Герман Галущенко;
  • міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт;
  • міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.
За матеріалами:
НВ
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