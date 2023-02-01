Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці — Finance.ua

Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці Сьогодні 12:59

Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці

У середу, 1 лютого голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.

«Буду інформувати громадськість про анонсовані весняні посадки», — написав він у Telegram.

За його словами сьогодні йдеться про таке:

обшуки у податковій;

вручення повідомлень про підозру високопосадовцям Міністерства оборони;

обшуки у Коломойського по Укрнафті;

ціла серія негласних слідчих дій;

обшуки у Авакова;

обшуки у Столара;

звільнення всього керівного складу митниці.

«Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися», — йдеться у повідомленні.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що в.о. голови митниці буде призначено заступника нинішнього голови Сергія Звягінцева.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні ввечері 23 січня анонсував нові кадрові рішення.

23 січня УП також повідомляла, що кадрові перестановки можливі і в Кабінеті міністрів. Згідно з цією інформацією, свої посади можуть втратити три міністри:

міністр палива та енергетики Герман Галущенко;

міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін.

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