Ціни на вугілля в Китаї впали до річного мінімуму — Finance.ua
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Ціни на вугілля в Китаї впали до річного мінімуму

Енергетика
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Ціна на основне паливо в Китаї, яке забезпечує енергією мільйони будинків і заводів, досягла найнижчого рівня за останній рік, оскільки зусилля уряду, спрямовані на стимулювання економіки, не змогли відновити слабкий попит.
Про це пише Bloomberg.
Базова ціна на вугілля в порту Циньхуандао впала до 803 юанів (110 дол) за тонну. Це також найнижчий показник з червня минулого року, коли ціни ненадовго опустилися нижче 800 юанів.
Китайський ринок вугілля неухильно падає з кінця вересня і втратив 14% від свого максимуму на початку року. Комунальні підприємства мають рекордні запаси, що стримує закупівлі, тоді як промисловий попит залишається слабким.
Падіння, ймовірно, буде посилено затишшям в економічній активності через китайський Новий рік, який припадає на кінець січня.
Китай перейшов до надлишку палива після того, як Пекін збільшив внутрішній видобуток та імпорт до рекордних рівнів, щоб захистити енергетичну безпеку після дефіциту на початку десятиліття.
Надлишок вугілля в країні лише збільшився після того, як вихід з пандемії не дав очікуваного поштовху економіці, тоді як нещодавні зусилля уряду зі стимулювання зростання ще не мали помітного впливу на попит.
Низькі ціни ставлять під сумнів прибутковість шахт, і 45% з них були збитковими впродовж року до жовтня, повідомила в п’ятницю Китайська національна вугільна асоціація. За аналогічний період минулого року цей показник становив 42%.
За матеріалами:
Економічна Правда
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