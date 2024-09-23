Ціни на техогляд можуть зрости: у Польщі планують змінити законодавство щодо технічного огляду автомобілів — Finance.ua

Ціни на техогляд можуть зрости: у Польщі планують змінити законодавство щодо технічного огляду автомобілів Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Ціни на техогляд можуть зрости: у Польщі планують змінити законодавство щодо технічного огляду автомобілів

Міністерство інфраструктури Польщі у листуванні з Польською палатою станцій техогляду повідомило про заплановані зміни до законодавства щодо технічного огляду автомобілів. Основні зміни стосуються положення про плату за проведення таких перевірок, що може вплинути на вартість послуг для водіїв.

Про це повідомляє in Poland.

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Ці зміни розроблені з урахуванням вимог власників діагностичних станцій, проте можуть викликати незадоволення серед автомобілістів через очікуване зростання цін на техогляд.

Згідно з листом заступника міністра інфраструктури Станіслава Буковієца, нові правила були розроблені на основі аналізу, проведеного міністерством. Аналіз мав на меті оцінити доцільність і обсяг зміни вартості техогляду, що наразі регулюється постановою міністра інфраструктури від 29 вересня 2004 року.

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Одним із важливих пунктів у майбутніх змінах є запровадження механізму регулярного оновлення плати за техогляд. За словами Буковієца, відповідний законопроект вже готується і найближчим часом буде представлений на розгляд Ради міністрів. Це означає, що плата за техогляд може оновлюватися автоматично відповідно до певних індексів, що дозволить уникнути затримок у перегляді тарифів.

Власники станцій техогляду вже давно наполягали на перегляді тарифів, оскільки вважали, що існуючі гонорари є нереалістичними і не покривають витрати на проведення досліджень. Омбудсмен Марцін Вінцек також звертався до міністерства з цього питання у травні, запитуючи про прогрес у роботі над індексацією зборів та строки завершення процесу.

Хоча майбутні зміни покликані поліпшити роботу станцій техогляду та привести тарифи до більш реалістичного рівня, вони можуть бути невигідними для водіїв, оскільки очікується підвищення вартості технічних перевірок.

За словами представників міністерства, законопроект про нові правила техогляду буде представлений найближчим часом. Це означає, що нові тарифи можуть почати діяти вже у найближчі місяці, що вимагає від водіїв уважно стежити за оновленнями та бути готовими до підвищення вартості послуг.

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