0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на пальне зростуть через нові акцизи

77
Ціни на пальне зростуть через нові акцизи
Ціни на пальне зростуть через нові акцизи
Українським водіям варто готуватися до зростання вартості пального вже на початку наступного року. Це пов’язано з черговим етапом підвищення акцизного податку, який уряд заклав у податкове законодавство. Зміна ставок набуде чинності з 1 січня 2026 року та вплине на ціни бензину, дизелю та автогазу.
Про це повідомляє «Укравтором».

Якими будуть нові акцизи

Від початку 2026 року діятимуть такі ставки акцизного податку:
  • бензин: зростання з €271,7 до €300,8 за 1000 л;
  • дизель: з €215,7 до €253,8 за 1000 л;
  • автогаз: з €173 до €198 за 1000 л.
Таким чином, податкове навантаження на всі види пального зростає, що автоматично закладатиметься у кінцеву вартість на АЗС.

Як це вплине на ціни

Національний банк прогнозує, що подорожчання стане відчутним для споживачів після підвищення ставок. Очікується, що ціни зростуть:
  • бензин: на 1,5−2,5 грн/л;
  • дизель: на 2−3 грн/л;
  • автогаз: на 1−1,8 грн/л.
Раніше ми повідомляли, що Нацбанк очікує, що через відтермінування набрання чинності вимогою про обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 1 січня 2026-го, норма не позначатиметься на цінах палива принаймні до кінця цього року.
Також ми ділилися аналітикою щодо світових тенденцій виробництва біоетанолу та потенціалу України.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems