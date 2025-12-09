Ціни на пальне зростуть через нові акцизи
Українським водіям варто готуватися до зростання вартості пального вже на початку наступного року. Це пов’язано з черговим етапом підвищення акцизного податку, який уряд заклав у податкове законодавство. Зміна ставок набуде чинності з 1 січня 2026 року та вплине на ціни бензину, дизелю та автогазу.
Про це повідомляє «Укравтором».
Якими будуть нові акцизи
Від початку 2026 року діятимуть такі ставки акцизного податку:
- бензин: зростання з €271,7 до €300,8 за 1000 л;
- дизель: з €215,7 до €253,8 за 1000 л;
- автогаз: з €173 до €198 за 1000 л.
Таким чином, податкове навантаження на всі види пального зростає, що автоматично закладатиметься у кінцеву вартість на АЗС.
Як це вплине на ціни
Національний банк прогнозує, що подорожчання стане відчутним для споживачів після підвищення ставок. Очікується, що ціни зростуть:
- бензин: на 1,5−2,5 грн/л;
- дизель: на 2−3 грн/л;
- автогаз: на 1−1,8 грн/л.
Раніше ми повідомляли, що Нацбанк очікує, що через відтермінування набрання чинності вимогою про обов’язкове додавання біоетанолу до бензину до 1 січня 2026-го, норма не позначатиметься на цінах палива принаймні до кінця цього року.
Також ми ділилися аналітикою щодо світових тенденцій виробництва біоетанолу та потенціалу України.
