Ціни на пальне зростуть через нові акцизи

Українським водіям варто готуватися до зростання вартості пального вже на початку наступного року. Це пов’язано з черговим етапом підвищення акцизного податку, який уряд заклав у податкове законодавство. Зміна ставок набуде чинності з 1 січня 2026 року та вплине на ціни бензину, дизелю та автогазу.

Про це повідомляє «Укравтором».

Якими будуть нові акцизи

Від початку 2026 року діятимуть такі ставки акцизного податку:

бензин: зростання з €271,7 до €300,8 за 1000 л;

дизель: з €215,7 до €253,8 за 1000 л;

автогаз: з €173 до €198 за 1000 л.

Таким чином, податкове навантаження на всі види пального зростає, що автоматично закладатиметься у кінцеву вартість на АЗС.

Як це вплине на ціни

Національний банк прогнозує, що подорожчання стане відчутним для споживачів після підвищення ставок. Очікується, що ціни зростуть:

бензин: на 1,5−2,5 грн/л;

дизель: на 2−3 грн/л;

автогаз: на 1−1,8 грн/л.

не позначатиметься на цінах палива принаймні до кінця цього року.

