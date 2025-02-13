Ціни на нафту падають: ринок реагує на можливі переговори — Reuters — Finance.ua
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Ціни на нафту падають: ринок реагує на можливі переговори — Reuters

Енергетика
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Ціни на нафту впали на очікуваннях, що потенційна мирна угода між Україною і росією покладе край санкціям, які порушили потоки поставок, в той час як запаси нафти зросли в найбільшому виробнику — США.
Про це пише Reuters.
Ф’ючерси на Brent втратили 68 центів (0,9%) і коштують 74,50 дол за барель. Американська WTI подешевшала на 65 центів (0,9%) — до 70,72 дол за барель.
Brent і WTI впали більш ніж на 2% в середу після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що президент росії Вволодимир путін і президент України Володимир Зеленський висловили бажання миру в окремих телефонних розмовах з ним, і Трамп наказав вищим посадовим особам США почати переговори про припинення війни в Україні.
росія є третім за величиною виробником нафти у світі, і санкції, накладені на її експорт сирої нафти внаслідок вторгнення в Україну майже три роки тому, сприяли зростанню цін.
Водночас тиск на нафтові котирування посилили американські запаси. За даними Управління енергетичної інформації США (EIA), за тиждень, що закінчився 7 лютого, запаси зросли на 4,1 млн барелів — до 427,9 млн. Це перевищило прогноз аналітиків, які очікували збільшення на 3 млн барелів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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