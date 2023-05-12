Ціни на моркву в Україні продовжують зростати — Finance.ua

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Ціни на моркву в Україні продовжують зростати

Аграрний ринок
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Ціни на моркву в Україні продовжують зростати
Ціни на моркву в Україні продовжують зростати
На ринку України зберігається тенденція зростання цін на торішню моркву, причому сьогодні ця продукція вже коштує значно дорожче, ніж в аналогічний період минулого року, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
За інформацією проєкту, наразі запаси моркви в українських господарствах фактично вичерпано, тоді як попит на цю продукцію залишається досить високим. У ситуації, що склалася, ті фермери, які ще мають у своєму розпорядженні певні обсяги моркви, отримали можливість і далі підвищувати відпускні ціни.
Тільки з початку поточного тижня ціна на моркву врожаю 2022 року зросла в середньому на 10%. Сьогодні українські господарства готові відвантажувати моркву не дешевше 36−43 грн/кг ($0,98−1,18/кг).
Варто зазначити, що сьогодні ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, більшість учасників ринку не виключають подальшого подорожчання в цьому сегменті. Свою думку вони аргументують фактичною відсутністю вільних обсягів моркви в українських господарствах. При цьому, компенсувати дефіцит пропозиції цього коренеплоду за рахунок імпортної продукції трейдерам навряд чи вдасться, оскільки запаси тогорічної моркви в основних країнах-постачальниках також практично вичерпані.
За матеріалами:
agroreview.com
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