Чи законно майнити криптовалюту – відповідь експерта — Finance.ua
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Чи законно майнити криптовалюту – відповідь експерта

06.04.2022, 17:00Фінтех і Картки
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Чи законно майнити криптовалюту – відповідь експертаЧи законно майнити криптовалюту – відповідь експерта
Майнінг криптовалюти в українському законодавстві не описаний, утім, правоохоронці час від часу повідомляють про закриття чергової незаконної майнінгової ферми. Власне, наскільки законно майнити криптовалюту в Україні?
На це запитання під час вебінару «Крипторегулювання: два боки однієї монети» на каналі Finance.ua розповів виконавчий директор криптобіржі Kuna Exchange Семен Каплоушенко.
«Що таке майнінг? Це математичні розрахунки у тебе на комп’ютері. Тут головні два фактори: ти маєш чесно сплачувати за електроенергію, а не красти її. Й обладнання, на якому ці розрахунки робляться, має бути легально ввезене в країну. Якщо ці два фактори дотримані, ти можеш майнити», — пояснив він.
Утім, експерт звернув увагу на інше питання — що робити з намайненою криптою?
«В ідеалі, ти маєш продати її на біржі, показати, що, умовно, намайнив мільйон гривень, а витратив 900 тис. на світло, обладнання, обслуговування, і тоді з різниці сплатити податок», — зазначив Каплоушенко.
На його думку, робоча схема оподаткування для майнерів — виключно податок на прибуток.
«Якщо вони платитимуть з обороту, бізнес майнерів, маржинальність яких нижча за 3,5%, буде вбитий», — уточнив Семен Каплоушенко.
Нагадаємо, 17 лютого Верховна Рада 272 голосами повторно ухвалила закон «Про віртуальні активи», врахувавши пропозиції президента. Уже 15 березня Володимир Зеленський підписав закон. Утім, набути чинності він має тільки після відповідних змін до Податкового кодексу.
За матеріалами: Finance.ua
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