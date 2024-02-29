Чи веде Україна переговори про закриття кордонів з Польщею: відповідь Мінвідновлення — Finance.ua
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Чи веде Україна переговори про закриття кордонів з Польщею: відповідь Мінвідновлення

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Чи веде Україна переговори про закриття кордонів з Польщею: відповідь Мінвідновлення
Чи веде Україна переговори про закриття кордонів з Польщею: відповідь Мінвідновлення
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков відреагував на заяви про нібито перемовини з урядом України про закриття кордону з Польщею. Каже, що такі переговори не ведуть.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
«Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас кордон, який стабільно працює, — це питання виживання у війні з російським агресором», — наголосив міністр.
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Кубраков підкреслив, що уряд «з великою повагою» ставиться до Польщі й уже запропонував рішення, а також зробив «кроки назустріч» для зняття напруження на кордоні. Тепер уряд очікує на відповідні рішення з боку польських колег, щоб ситуація «не зайшла в глухий кут».
За словами міністра, рішення про закриття кордонів «не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога».
Окрім того, 28 лютого Мінекономіки провело з Польщею перемовини щодо деблокади кордону. Під час них опція закриття кордону не згадувалась.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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