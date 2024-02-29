Чи веде Україна переговори про закриття кордонів з Польщею: відповідь Мінвідновлення — Finance.ua

Чи веде Україна переговори про закриття кордонів з Польщею: відповідь Мінвідновлення Сьогодні 10:12

Чи веде Україна переговори про закриття кордонів з Польщею: відповідь Мінвідновлення

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков відреагував на заяви про нібито перемовини з урядом України про закриття кордону з Польщею. Каже, що такі переговори не ведуть.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

«Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас кордон, який стабільно працює, — це питання виживання у війні з російським агресором», — наголосив міністр.

Читайте також Польща може тимчасово закрити кордон з Україною для торгівлі товарами

Кубраков підкреслив, що уряд «з великою повагою» ставиться до Польщі й уже запропонував рішення, а також зробив «кроки назустріч» для зняття напруження на кордоні. Тепер уряд очікує на відповідні рішення з боку польських колег, щоб ситуація «не зайшла в глухий кут».

За словами міністра, рішення про закриття кордонів «не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога».

Окрім того, 28 лютого Мінекономіки провело з Польщею перемовини щодо деблокади кордону. Під час них опція закриття кордону не згадувалась.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.