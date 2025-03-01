Чи потрібно власнику житла сплачувати податки після розірвання договору оренди з ВПО — Finance.ua

Чи потрібно власнику житла сплачувати податки після розірвання договору оренди з ВПО Сьогодні 21:22 — Особисті фінанси

Чи потрібно власнику житла сплачувати податки після розірвання договору оренди з ВПО, Фото: freepik

Після завершення або розірвання договору оренди власник житла, який здавав його ВПО, може не сплачувати податки.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

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У відомстві зазначили, що участь в експериментальному проєкті «Субсидія на оренду житла» не означає автоматичний контроль з боку Державної податкової служби за договорами оренди.

ПФУ не передає договори оренди житла в органи ДПС, він лише отримує від податкової інформацію про те, що власник житла сплатив податки із доходу від оренди житла за рахунок компенсації, отриманої від держави.

Також у Мінсоцполітики додали, що якщо строк дії договору оренди житла закінчився (або сторони з якихось причин його розірвали), податки не нараховуються.

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«Тобто побоювання власників житла, що після завершення участі у проєкті, необхідно і далі сплачувати податки, є безпідставними. Якщо доходу від оренди немає, то і податки не нараховуються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 29 січня в Україні розпочато прийом заяв на отримання субсидій для внутрішньо переміщених осіб на оренду житла. Ці субсидії можуть надаватись одночасно з житловими субсидіями, однак є важлива умова: отримувач не повинен мати державної підтримки на проживання.

На суму розрахунку субсидії впливає не тільки середній сукупний дохід родини за два квартали, що передують місяцю перед місяцем звернення (при зверненні в лютому — 2-ге півріччя 2024 року), а й певні коефіцієнти, що залежать від вартості оренди в різних населених пунктах.

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