Чи планують українські роботодавці скорочувати співробітників наступного року — результати опитування Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Чи планують українські роботодавці скорочувати співробітників наступного року — результати опитування

На початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася у понад 10 разів, натомість конкуренція серед шукачів на одну вакансію зросла у понад 7 разів. Уже на початку 2023 року конкуренція наблизилася до звичайних показників та продовжила зменшуватися.

Про це пише Work.ua.

У 2023 році абсолютна більшість роботодавців зіткнулися із дефіцитом кадрів. Він посилюється нерівномірним відновленням ринку праці як у географічному, так і галузевому вимірі.

Найвищу конкуренцію серед шукачів у 2023 році стабільно спостерігали у Київській, Харківській та Вінницькій областях. Цікаво, що з-поміж лідерів лише у Вінницькій області кількість пропозицій роботи наразі більша, ніж до повномасштабного вторгнення. Натомість найнижчу конкуренцію від місяця до місяця спостерігаємо у Закарпатській, Чернівецькій та Херсонській області.

З дефіцитом кадрів можуть зіткнутися і роботодавці у прифронтових регіонах, і на заході держави. У перших складнощі з наймом повʼязані з тим, що люди були змушені переїхати у більш безпечні регіони або за кордон. Для інших рекрутинг ускладнюється великою конкуренцією з роботодавцями. Наприклад, у Закарпатській області ринок праці відновився на 167% — роботодавців стало значно більше, ніж до повномасштабного вторгнення, і кандидатів на всіх просто не вистачає.

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Диспропорції у 2023 році спостерігали й на рівні сфер бізнесу. Найважче знаходити кандидатів на вакансії у категоріях «Медицина, фармацевтика» та «Робочі спеціальності, виробництво». Адже до рейтингу вакансій із найменшою кількістю відгуків від шукачів регулярно потрапляють посади лікарів (ендоскопіста, гастроентеролога, ендокринолога, лікаря УЗД, педіатра, сімейного лікаря, зубного техніка) та робітничі спеціальності (гірник, бляхар, порізчик, пилорамник, тонувальник, покрівельник).

Причини дефіциту кадрів

Серед основних причин дефіциту кадрів — сотні тисяч українців були мобілізовані на захист держави, мільйони змушені виїхати за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами. У Мінекономіки заявляють, що така ситуація є найбільшою міграційною кризою з часів Другої світової війни.

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«Понад 6 мільйонів українців нині за кордоном. Наш найбільший виклик — повернути їх додому. Основні чотири фактори, що впливають на повернення українців: безпека, можливість бути працевлаштованим або мати власний бізнес та розвивати його, можливість навчатись і забезпечення житлом. Ми вже працюємо над реалізацією кожної складової», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Чи планують компанії розширювати штат

41% опитаних не планують суттєвих змін. Натомість 55% опитаних планують збільшити кількість співробітників. Лише 4% опитаних прогнозують скорочення штату наступного року.

Чи планують українці змінювати роботу

Левова частка респондентів ще не визначилися, чи будуть змінювати професію або місце роботи у 2024 році.

Ще 31% респондентів має намір опанувати нову професію, а 13% — змінити поточне місце роботи. І лише 17% опитаних не планують жодних змін.

Це свідчить про те, що роботодавцям доведеться вживати заходів не лише для подолання дефіциту кадрів, а й для утримання вже наявних співробітників.

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