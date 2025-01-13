Чи дійсно найвигідніші депозити в Україні — строком на 3 місяці Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Чи дійсно найвигідніші депозити в Україні — строком на 3 місяці

У 2023 році, намагаючись утримати клієнтів високими депозитними ставками, українські банки ухвалили єдино правильну стратегію: робити на коротких вкладах (в основному на 3 місяці) відсоток вищий, ніж за довшими. На початок 2024 року подібна депозитна політика проводилася практично у всіх банках.

Про це йдеться у матеріалі Finance.ua.

Якщо у серпні 2023 року у банках можна було зустріти тримісячні депозити під 20% річних, то вже до січня 2024 року максимальна відсоткова ставка за такими депозитами опустилася до 18%.

Подальше зниження відбувалося повільніше, банки побоювалися, що вкладники перейдуть до конкурентів.

У квітні 2024 року максимальна ставка за тримісячними депозитами знизилася до 17,5% річних, у червні 2024 року — до 16,5% і, нарешті, у серпні 2024 року — до 16% річних. При цьому багато банків успішно приймали короткі депозити під 11−13% річних, а у найбільших банках можна було побачити й нижчі ставки.

У вересні 2024 року намітилося зростання депозитних ставок, незважаючи на облікову ставку НБУ, що зберігається на рівні 13%.

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Щоправда, піднімали їх дуже неохоче; часто банки намагалися провести якусь акцію з підвищеним відсотком на акційний депозит, залучаючи таким чином нових клієнтів.

До листопада 2024 року максимальні процентні ставки на 3 місяці ледве досягли 17% річних. Це означає, що на кінець 2024 року ставки нижчі, ніж на початок року.

Детальніше про те, чого очікувати від депозитів у 2025 році — читайте у статті за посиланням.

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