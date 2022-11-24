Чорна п’ятниця для «ґаджетхантерів»: де купувати техніку зі знижкою — Finance.ua

Чорна п’ятниця для «ґаджетхантерів»: де купувати техніку зі знижкою
Уже завтра, 25 листопада, стартує Чорна п’ятниця — період великих знижок та різноманітних акцій. Особливою популярністю в ці дні користується побутова техніка й електроніка.
Розповімо, що пропонують популярні торгові мережі.
- Rozetka — знижки до 60% з 21 до 27 листопада;
- Фокстрот — Чорна п’ятниця триватиме тут 21-28 листопада. Розмір знижок доходить до 70%. Також компанія обіцяє подарувати 100 грн бонусом на першу покупку за підписку;
- Ельдорадо — знижки до 70% з 21 до 28 листопада;
- Алло — тут знижки стартували ще минулого тижня, 18 листопада, а триватимуть до 27 листопада. Обіцяють знижки до 60% на понад 1 млн товарів.
- Comfy — знижки до 50% триватимуть з 21 до 28 листопада. Передпродаж товарів через застосунок компанії стартував ще в неділю о 20:00;
- MOYO — знижки вже діють у межах так званого «шопінг-драйв», а до Чорної п’ятниці тут підготували знижки на побутову техніку до 46%;
- Жжук — 25 листопада заплановані знижки до 50%.
Приємний бонус
Портал Finance.ua, за підтримки партнерів з сайту Мінфін, до цьогорічної Чорної п’ятниці підготував для наших читачів святкові промокоди.
Вони дозволяють заробляти ще більше на депозитах!
Умови для участі в акції:
- залиште заявку на оформлення депозиту с з 23 до 25 листопада за цим посиланням, додавши промокод на відповідну суму;
- відкрийте депозит в обраному банку протягом 30 днів після заповнення заявки;
- отримайте стандартний бонус до депозиту, та ще бонус за промокодом;
- мінімальна сума депозиту — 50 тис. грн.
У акції беруть участь депозити банків:
- Юнекс, Глобус, ПУМБ з промокодом 1QHGXGX по 500 грн;
- Кредит Дніпро з промокодом 3880ID7 на 300 грн.
Беріть участь в акції та заробляйте більше з Finance.ua.
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