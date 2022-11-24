Чорна п’ятниця для «ґаджетхантерів»: де купувати техніку зі знижкою — Finance.ua

Чорна п’ятниця для «ґаджетхантерів»: де купувати техніку зі знижкою Сьогодні 17:37 — Особисті фінанси

Уже завтра, 25 листопада, стартує Чорна п’ятниця — період великих знижок та різноманітних акцій. Особливою популярністю в ці дні користується побутова техніка й електроніка.

Розповімо, що пропонують популярні торгові мережі.

Rozetka — знижки до 60% з 21 до 27 листопада;

Фокстрот — Чорна п’ятниця триватиме тут 21-28 листопада. Розмір знижок доходить до 70%. Також компанія обіцяє подарувати 100 грн бонусом на першу покупку за підписку;

Ельдорадо — знижки до 70% з 21 до 28 листопада;

Алло — тут знижки стартували ще минулого тижня, 18 листопада, а триватимуть до 27 листопада. Обіцяють знижки до 60% на понад 1 млн товарів.

Comfy — знижки до 50% триватимуть з 21 до 28 листопада. Передпродаж товарів через застосунок компанії стартував ще в неділю о 20:00;

MOYO — знижки вже діють у межах так званого «шопінг-драйв», а до Чорної п’ятниці тут підготували знижки на побутову техніку до 46%;

Жжук — 25 листопада заплановані знижки до 50%.

Приємний бонус

Портал Finance.ua, за підтримки партнерів з сайту Мінфін, до цьогорічної Чорної п’ятниці підготував для наших читачів святкові промокоди.

Вони дозволяють заробляти ще більше на депозитах!

Умови для участі в акції:

залиште заявку на оформлення депозиту с з 23 до 25 листопада за цим посиланням, додавши промокод на відповідну суму;

відкрийте депозит в обраному банку протягом 30 днів після заповнення заявки;

отримайте стандартний бонус до депозиту, та ще бонус за промокодом;

мінімальна сума депозиту — 50 тис. грн.

У акції беруть участь депозити банків:

Юнекс, Глобус, ПУМБ з промокодом 1QHGXGX по 500 грн;

Кредит Дніпро з промокодом 3880ID7 на 300 грн.

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