Чому українці не можуть відправити заявку на отримання єПідтримки — Finance.ua

Чому українці не можуть відправити заявку на отримання єПідтримки

Вчора 14:04 — Особисті фінанси

Чому українці не можуть відправити заявку на отримання єПідтримки

Послуга «єПідтримка» під час воєнного стану передбачає надання 6500 гривень від держави. Оформити заявку на її отримання можуть не всі.

Відповідно до пояснення Міністерства цифрової трансформації, послугу надають підприємцям, які ведуть діяльність в областях, де зараз тривають бойові дії.

Мовиться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Луганську, Київську, Житомирську, Одеську, Волинську, Дніпропетровську області та місто Київ.

Чому заявка може не надсилатись

Як пише сайт Сьогодні , потрібно перевірити, чи ви підпадаєте під перелік підприємців або найманих осіб зі списку вище. Якщо із цим все гаразд, не поспішайте — лінія може бути перевантажена. Лише за перші 4 дні роботи послуги, заявку в застосунку залишили понад 2 мільйони людей.

За нарахування грошей відповідає Міністерство економіки, тож затримка може бути пов’язана із цим. Точна дата зарахування також залежить від банку, яким ви користуєтесь.

Якщо картка відкрита, але в «Дії» її не видно, спробуйте оновити додаток. За наявності свіжої версії застосунку, почекайте добу — з технічних причин, рахунок може не відобразитися на екрані одразу. А ось банки раз на 24 години оновлюють дані.

Зрештою, через добу можна спробувати ще раз відправити заявку. Однак, якщо в додатку є повідомлення про її реєстрацію, то її прийняли і опрацюють упродовж 10 днів.

Довідка Finance.ua:

раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав правила отримання від держави одноразової допомоги під час війни;

так єПідтримку можуть отримати наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОПи усіх груп.

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