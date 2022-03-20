Центр протидії дезинформації при РНБО України нагадав, як і хто має отримати від держави 6500 грн — Finance.ua

Важлива умова. Йдеться лише про тих людей, які сплачують податки на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей та м. Київ.
Отримати гроші можна лише через застосунок «Дія», оформивши єПідтримку.
Для клієнтів Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.
Довідка
Finance.ua:
Починаючи із 8 березня 2022 року, громадяни в межах «єПідтримки» можуть отримати 6500 грн допомоги.