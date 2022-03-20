Центр протидії дезинформації при РНБО України нагадав, як і хто має отримати від держави 6500 грн — Finance.ua

Центр протидії дезинформації при РНБО України нагадав, як і хто має отримати від держави 6500 грн

Вчора 11:05

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав правила отримання від держави одноразової допомоги під час війни.

У соціальних мережах поширюється багато різної інформації, через яку може скластися хибне враження, що кожен громадянин України може отримати 6500 грн від держави.

Насправді ж, єПідтримку можуть отримати:

наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ.

Крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби.

ФОП усіх груп.

Важлива умова. Йдеться лише про тих людей, які сплачують податки на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей та м. Київ.

Отримати гроші можна лише через застосунок «Дія», оформивши єПідтримку.

Для клієнтів Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Довідка Finance.ua:

Починаючи із 8 березня 2022 року, громадяни в межах «єПідтримки» можуть отримати 6500 грн допомоги.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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