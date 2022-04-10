Через війну свої домівки покинули 11,4 млн українців, - ООН — Finance.ua

Через війну свої домівки покинули 11,4 млн українців, - ООН

Вчора 09:00 — Казна та Політика

Статус біженця і право на тимчасовий захист: у чому різниця, фото Укринформ

З початку повномасштабного вторгнення росії свої домівки залишили 11,4 млн українців. З країни вже виїхали 4,4 млн громадян.

Про це повідомляється в даних Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

За інформацією ООН, 90% тих, хто виїхав — жінки та діти.

При цьому 7,1 млн осіб вважаються внутрішньо переміщеними особами, тобто залишилися в країні, але були змушені виїхати з власного будинку. Кожна друга переміщена сім’я має дітей.

Вказано, що більшість біженців вирушили:

до Польщі (понад 2,6 млн),

Румунії (понад 670 тисяч)

Молдови (понад 405 тисяч).

Після чого, як уточнюють в ООН, багато хто вирушив далі в країни Заходу.

Раніше ми писали, як українським пенсіонерам за кордоном отримати пенсію. Існує лише два способи отримання пенсії: через банківські установи та через поштові відділення.

Довідка Finance.ua:

У Мін’юсті пояснили, як переселенцям стати на облік та отримати допомогу на проживання. Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, у таких розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Як отримати компенсацію за прихисток переселенців.

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