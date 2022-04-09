Українські пенсіонери за кордоном: як отримати пенсію (інфографіка) — Finance.ua
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Українські пенсіонери за кордоном: як отримати пенсію (інфографіка)

Вчора 16:02Особисті фінанси
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Українські пенсіонери за кордоном: як отримати пенсію (інфографіка)
Як українським пенсіонерам за кордоном отримати пенсію.
Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
Серед українських біженців є чимало пенсіонерів, які зіткнулися з питанням як тепер отримати свої пенсійні виплати.
Існує лише два способи отримання пенсії: через банківські установи та через поштові відділення.
Наразі клієнти банківських установ, які змушені були втікати від війни за кордон, відчули безумовні переваги обраного шляху. Пенсійні кошти надійдуть на рахунок отримувача, незалежно від його локації, і завжди будуть під рукою. Карткою можна розрахуватися в будь-яких закладах з платіжним терміналом, а також зняти готівку, перераховану у місцеву валюту, у банкоматі.
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Зовсім інша ситуація з тими пенсіонерами, які отримували виплати через пошту і зараз перебувають за кордоном. Механізму виплати та доставки таких пенсій за кордон не існує. Тому вони очікуватимуть на людей у відділеннях пошти, на яких ті зазвичай отримували пенсії.
Українські пенсіонери за кордоном: як отримати пенсію (інфографіка)
Тому громадянам, які планують від’їзд за межі України слід заздалегідь здійснити декілька простих кроків, щоб переадресувати пенсію з пошти на банк:
  • відкрити картковий рахунок у відділенні одного з банків, уповноважених на виплату пенсій;
  • звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, де фахівець внесе відповідні зміни до пенсійної справи.
Варто нагадати, що це має зробити сам отримувач пенсії особисто або через електронний портал Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua/.
Документи. При собі слід мати паспорт, ідентифікаційний код та банківську довідку з реквізитами.

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За матеріалами: Finance.ua
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