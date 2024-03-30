Через падіння продажів у компанії Dell відбулося скорочення штату працівників — Finance.ua

Через падіння продажів у компанії Dell відбулося скорочення штату працівників
В американській компанії Dell Technologies оголосили про скорочення штату в рамках ширшої ініціативи зі зменшення витрат, яка включала обмеження зовнішнього найму та реорганізацію співробітників.
Про це повідомляє Reuters.
Станом на 2 лютого 2024 року в компанії працювали майже 120 тис. співробітників, порівняно зі 126 тис. роком раніше.
Після того, як попит на персональні комп’ютери Dell залишався помірним протягом майже двох років, що призвело до 11% зниження прибутку компанії в четвертому кварталі, було звільнено працівників.
Незважаючи на те, що Dell застерігає від короткострокових викликів, компанія очікує, що в 2025 фінансовому році попит покращиться, а ціноутворення стане більш конкурентоспроможним.
Читайте також
При цьому в компанії зазначили, що виробничі витрати можуть зрости, і додали, що, ймовірно, «продовжуватиме скорочуватися чистий дохід інших наших компаній у результаті зміни наших комерційних відносин з VMware».
Нагадаємо, у 2024 році керівники компаній, які є членами Європейської бізнес асоціації, передбачають переважно позитивну або стабільну динаміку змін у своїх доходах. Тільки 3% компаній планують скорочення персоналу в цьому році.
Поділитися новиною