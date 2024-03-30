Через падіння продажів у компанії Dell відбулося скорочення штату працівників — Finance.ua

Через падіння продажів у компанії Dell відбулося скорочення штату працівників Сьогодні 22:12 — Фондовий ринок

Через падіння продажів у компанії Dell відбулося скорочення штату працівників, Фото: siliconangle.com

В американській компанії Dell Technologies оголосили про скорочення штату в рамках ширшої ініціативи зі зменшення витрат, яка включала обмеження зовнішнього найму та реорганізацію співробітників.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також У 2023 році Google витратив понад $2 млрд на звільнення людей

Станом на 2 лютого 2024 року в компанії працювали майже 120 тис. співробітників, порівняно зі 126 тис. роком раніше.

Після того, як попит на персональні комп’ютери Dell залишався помірним протягом майже двох років, що призвело до 11% зниження прибутку компанії в четвертому кварталі, було звільнено працівників.

Незважаючи на те, що Dell застерігає від короткострокових викликів, компанія очікує, що в 2025 фінансовому році попит покращиться, а ціноутворення стане більш конкурентоспроможним.

При цьому в компанії зазначили, що виробничі витрати можуть зрости, і додали, що, ймовірно, «продовжуватиме скорочуватися чистий дохід інших наших компаній у результаті зміни наших комерційних відносин з VMware».

Нагадаємо, у 2024 році керівники компаній, які є членами Європейської бізнес асоціації, передбачають переважно позитивну або стабільну динаміку змін у своїх доходах. Тільки 3% компаній планують скорочення персоналу в цьому році.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.