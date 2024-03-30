Через падіння продажів у компанії Dell відбулося скорочення штату працівників — Finance.ua
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Через падіння продажів у компанії Dell відбулося скорочення штату працівників

Фондовий ринок
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Через падіння продажів у компанії Dell відбулося скорочення штату працівників
Через падіння продажів у компанії Dell відбулося скорочення штату працівників, Фото: siliconangle.com
В американській компанії Dell Technologies оголосили про скорочення штату в рамках ширшої ініціативи зі зменшення витрат, яка включала обмеження зовнішнього найму та реорганізацію співробітників.
Про це повідомляє Reuters.
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Станом на 2 лютого 2024 року в компанії працювали майже 120 тис. співробітників, порівняно зі 126 тис. роком раніше.
Після того, як попит на персональні комп’ютери Dell залишався помірним протягом майже двох років, що призвело до 11% зниження прибутку компанії в четвертому кварталі, було звільнено працівників.
Незважаючи на те, що Dell застерігає від короткострокових викликів, компанія очікує, що в 2025 фінансовому році попит покращиться, а ціноутворення стане більш конкурентоспроможним.
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При цьому в компанії зазначили, що виробничі витрати можуть зрости, і додали, що, ймовірно, «продовжуватиме скорочуватися чистий дохід інших наших компаній у результаті зміни наших комерційних відносин з VMware».
Нагадаємо, у 2024 році керівники компаній, які є членами Європейської бізнес асоціації, передбачають переважно позитивну або стабільну динаміку змін у своїх доходах. Тільки 3% компаній планують скорочення персоналу в цьому році.
За матеріалами:
Укрінформ
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