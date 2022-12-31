Через дорогу і повільну логістику Україна втрачає на вартості зерна — Finance.ua
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Через дорогу і повільну логістику Україна втрачає на вартості зерна

Аграрний ринок
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Через дорогу і повільну логістику Україна втрачає на вартості зерна
Через дорогу і повільну логістику Україна втрачає на вартості зерна
За нинішньої моделі взаємовідносин аграрного сектору і «Укрзалізниці» експортери позбавлені доступу до ринків, а це загрожує агросектору банкрутством уже в найближчій перспективі.
Про це повідомив директор Української аграрної конфедерації (УАК) Павло Коваль під час круглого столу «Агросектор + залізниця: відкритий діалог заради спільного виживання та розвитку».
«Якщо говорити про перспективи співпраці з нашими партнерами, і не лише західними, то вони зацікавлені в тому, щоб Україна залишилася на тому ж рівні, як оператор, на тих же ринках, де ми були. Через проблеми в Україні та Чорноморському регіоні ціни на зовнішніх ринках зросли. А ми не можемо заробити свою додану вартість, свій прибуток, не маючи логістичного доступу до тих ринків. Тобто ми створили для наших конкурентів можливості заробити більше, а самі працюємо на обмеженому внутрішньому ринку, де проблем набагато більше, ніж ми могли очікувати в інші часи», — зазначає Павло Коваль.
Як повідомив генеральний директор Cygnet Agrocompany Ігор Шилюк, невизначені терміни доставки і відсутність відповідальності «Укрзалізниці» за недотримання термінів позбавили його компанію можливості укладати форвардні контракти і змушують продавати сільгосппродукцію з дисконтом.
«Цього року в Румунії вартість українського зерна дисконтувалася на 10 $/т порівняно з румунським. Покупець дисконтує, оскільки є ризик, що це зерно може приїхати невчасно», — констатував Ігор Шилюк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
AgroPortal.ua
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