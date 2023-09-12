Чехія планує продовжити тимчасовий захист для біженців до березня 2025 року — Finance.ua
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Чехія планує продовжити тимчасовий захист для біженців до березня 2025 року

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Чехія планує продовжити тимчасовий захист для біженців до березня 2025 року
Чехія планує продовжити тимчасовий захист для біженців до березня 2025 року
У Чехії уряд планує продовжити тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року. Відповідна поправка до «lex Ukraine» буде обговорюватися урядом у середу, 13 вересня. Крім того, у документі пропонується затвердити допомогу від держави тим біженцям, які вирішать повернутися додому.
Про це пише iDNES.cz.
Як відзначає видання, якщо уряд ухвалить таке рішення, міністерство внутрішніх справ сприятиме добровільному поверненню іноземців. Йдеться про відшкодування певних витрат, пов’язаних з їхнім поверненням, як правило, на територію України. Уряд також встановить максимальний розмір фінансової допомоги для сприяння добровільному поверненню.
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Зазначається, що біженці, які рятуються від війни, розв’язаної росією, зможуть звернутися за такою допомогою лише один раз, і зробити це вони зможуть не пізніше, ніж за три місяці до закінчення права на перебування завдяки тимчасовому захисту, тобто практично до кінця наступного року. Якщо ці люди захочуть отримати довгострокову візу в Чехії пізніше, вони повинні будуть спочатку повернути половину допомоги, наданої для повернення на батьківщину.
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Як пояснили журналістам в МВС країни, підтримка добровільного повернення є загальною частиною вирішення багатьох ситуацій, коли люди у великій кількості опиняються на території інших країн з метою захисту життя і здоров’я.
«Навіть якщо ситуація в Україні не є задовільною і ми не можемо очікувати швидкого завершення війни, доречно запропонувати допомогу людям, які все ще зацікавлені у поверненні. Чинні правила добровільного повернення, передбачені Законом про перебування іноземців та Законом про тимчасовий захист, не є задовільними. Тому буде створена окрема спеціальна програма для допомоги у поверненні», — сказав сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в інтерв'ю iDNES.cz.
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За його словами, окрема програма ще не створена. У ній будуть встановлені точні параметри допомоги у поверненні, а уряд ухвалить рішення про її активацію.

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За матеріалами:
suspilne.media
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