Частка аграріїв в кредитному портфелі банків майже подвоїлась — Finance.ua
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Частка аграріїв в кредитному портфелі банків майже подвоїлась

Кредит&Депозит
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Частка аграріїв в кредитному портфелі банків майже подвоїлась
Частка аграріїв в кредитному портфелі банків майже подвоїлась
Агрокредитування за час війни стало одним із лідерів кредитування бізнесу.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Агрокредитування: як фермерам отримати кошти на посівну».
«Загальний портфель кредитування економіки за останні п’ять років майже не змінився, але частка агробізнесу виросла з 8−10% до 15%. І це відбулося переважно в 2022 році, коли обсяги кредитування агробізнесу банками виросли десь з 80 млрд грн до 110−115 млрд грн. Це був найбільший приріст і найбільший обсяг ліквідності, спрямований в агропромисловий комплекс», — повідомив член правління Агропросперіс Банку Сергій Козлов.
За його словами, в 2024 році банки надали сільськогосподарській галузі кредитів на 115−118 млрд грн.
Більша частина нового фінансування йде на поповнення обігових коштів. «60% в структурі кредитного портфеля — це буде фінансування обігового капіталу. І десь 40% - це інвестиційні цілі, які сьогодні дедалі більше набирають обертів», — заявив керівник альтернативних каналів продажів «АгроФабрика» ОТП Банку Павло Гузирь.
Трайб-лід кредитного трайбу малого бізнесу ПУМБ Роман Клименко зазначає, що аграрії за рахунок кредитів покращують парк техніки для зменшення витрат і заміщення амортизованих активів. «Це речі, які впливають на ефективність бізнесу, а не його розширення», — сказав Роман Клименко.
Попит на інвестиційні кредити фіксується також з боку релокованих підприємств. «Потреба в інвесткредитах більше пов’язана з міграцією агрогосподарств, — каже начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян. — Аграрії оновлюють парк техніки не в таких обсягах, як хотілося б, але після закінчення війни, коли будуть гарантії того, що можна працювати, буде просто бум і треба бути до нього готовим».
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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