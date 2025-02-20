Частка аграріїв в кредитному портфелі банків майже подвоїлась — Finance.ua

Частка аграріїв в кредитному портфелі банків майже подвоїлась Сьогодні 21:32 — Кредит&Депозит

Частка аграріїв в кредитному портфелі банків майже подвоїлась

Агрокредитування за час війни стало одним із лідерів кредитування бізнесу.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Агрокредитування: як фермерам отримати кошти на посівну».

«Загальний портфель кредитування економіки за останні п’ять років майже не змінився, але частка агробізнесу виросла з 8−10% до 15%. І це відбулося переважно в 2022 році, коли обсяги кредитування агробізнесу банками виросли десь з 80 млрд грн до 110−115 млрд грн. Це був найбільший приріст і найбільший обсяг ліквідності, спрямований в агропромисловий комплекс», — повідомив член правління Агропросперіс Банку Сергій Козлов.

За його словами, в 2024 році банки надали сільськогосподарській галузі кредитів на 115−118 млрд грн.

Більша частина нового фінансування йде на поповнення обігових коштів. «60% в структурі кредитного портфеля — це буде фінансування обігового капіталу. І десь 40% - це інвестиційні цілі, які сьогодні дедалі більше набирають обертів», — заявив керівник альтернативних каналів продажів «АгроФабрика» ОТП Банку Павло Гузирь.

Трайб-лід кредитного трайбу малого бізнесу ПУМБ Роман Клименко зазначає, що аграрії за рахунок кредитів покращують парк техніки для зменшення витрат і заміщення амортизованих активів. «Це речі, які впливають на ефективність бізнесу, а не його розширення», — сказав Роман Клименко.

Попит на інвестиційні кредити фіксується також з боку релокованих підприємств. «Потреба в інвесткредитах більше пов’язана з міграцією агрогосподарств, — каже начальник управління по роботі з клієнтами Кредитвест Банку Місак Арзуманян. — Аграрії оновлюють парк техніки не в таких обсягах, як хотілося б, але після закінчення війни, коли будуть гарантії того, що можна працювати, буде просто бум і треба бути до нього готовим».

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