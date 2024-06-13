Цього року дефіцит держбюджету України буде дуже високим — Гелетій Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Цього року дефіцит держбюджету України буде дуже високим — Гелетій

Бюджетний дефіцит України цього року може перевищити 20%, але попри значний дефіцит, Україна сподівається покрити ці витрати завдяки регулярній фінансовій підтримці та високій ліквідності банків, а також додатковим ресурсам внутрішнього ринку.

Про це заявив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій під час виступу на URC-2024.

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«У 2022 році дефіцит бюджету становив 26%, минулого року 25,3%. На жаль, цього року бюджетний дефіцит буде дуже високим — це понад 20%, але ми отримаємо регулярну фінансову допомогу та покриємо цей дефіцит національного бюджету», — сказав Гелетій.

За його словами, внутрішній ринок України має для цього додаткову спроможність, а банки мають хорошу ліквідність.

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«Для нас важливо, бути готовими до наступного року, навіть років. Оскільки, на мою думку, ми маємо думати над управлінням ризиками впродовж тривалого часу, бо ця війна буде тривалою і ми повинні підготувати банківську систему та НБУ», — додав заступник голови НБУ.

УНН За матеріалами:

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