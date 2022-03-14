Британська система переказів Paysend зупиняє роботу в рф — Finance.ua
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Британська система переказів Paysend зупиняє роботу в рф

Вчора 08:20Фондовий ринок
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Система грошових переказів з Британії Paysend зупиняє роботу в рф через війну проти України.
Про це компанія заявила у своєму LinkedIn.
«Коли ми заснували Paysend, наша місія полягала в тому, щоб об’єднати людей і зблизити сім’ю та друзів, навіть якщо вони могли бути фізично розділені по всьому світу. Вторгнення росії в Україну дає сувору реальність того, наскільки тяжким може бути втілення такої простої концепції», — пишуть у компнаії.
Внаслідок цього компанія ухвалила рішення негайно призупинити всі перекази в росію. Paysend заявляє, що «відокремити підтримку окремих осіб від підтримки їхнього уряду стає дедалі важче»
Сервісами Paysend користується понад 6,2 млн осіб, система підтримує перекази між 12 мільярдами карток Mastercard, Visa, China UnionPay та інших систем.
Платіжні сервіси Visa та Mastercard заявили, що повністю зупиняють роботу в росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками.

Що таке SWIFT і як відключення від системи вдарить по росії

За матеріалами: Економічна Правда
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