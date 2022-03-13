PayPal заблокує електронні гаманці росіян — Finance.ua

PayPal заблокує електронні гаманці росіян

Вчора 13:23 — Фінтех і Картки

PayPal заблокує електронні гаманці росіян

Платіжна система PayPal припинила діяльність на території росії 5 березня. Вже 18 березня компанія заблокує всі електронні гаманці росіян.

Про це повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«У зв’язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у росії. Переконливо просимо Вас вивести залишок коштів із Вашого рахунку до 18 березня 2022 року», — йдеться у розсилці компанії.

Довідка Finance.ua:

через війну росії проти України платіжна система PayPal з ранку 5 березня припинила свою роботу на російській території;

клієнти платіжної системи PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів міжнародним благодійним організаціям, які надають гумдопомогу в Україні.

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