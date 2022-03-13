PayPal заблокує електронні гаманці росіян — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

PayPal заблокує електронні гаманці росіян

Вчора 13:23Фінтех і Картки
594
PayPal заблокує електронні гаманці росіянPayPal заблокує електронні гаманці росіян
Платіжна система PayPal припинила діяльність на території росії 5 березня. Вже 18 березня компанія заблокує всі електронні гаманці росіян.
Про це повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«У зв’язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у росії. Переконливо просимо Вас вивести залишок коштів із Вашого рахунку до 18 березня 2022 року», — йдеться у розсилці компанії.

Довідка Finance.ua:

  • через війну росії проти України платіжна система PayPal з ранку 5 березня припинила свою роботу на російській території;
  • клієнти платіжної системи PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів міжнародним благодійним організаціям, які надають гумдопомогу в Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.