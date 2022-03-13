PayPal заблокує електронні гаманці росіян — Finance.ua

Платіжна система PayPal припинила діяльність на території росії 5 березня. Вже 18 березня компанія заблокує всі електронні гаманці росіян.
Про це повідомив в Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«У зв’язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у росії. Переконливо просимо Вас вивести залишок коштів із Вашого рахунку до 18 березня 2022 року», — йдеться у розсилці компанії.
Довідка Finance.ua:
через війну росії проти України платіжна система PayPal з ранку 5 березня припинила свою роботу на російській території;
клієнти платіжної системи PayPal пожертвували кілька мільйонів доларів міжнародним благодійним організаціям, які надають гумдопомогу в Україні.