Британія передасть Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів: що до нього увійде — Finance.ua
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Британія передасть Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів: що до нього увійде

Казна та Політика
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Британія передасть Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів: що до нього увійде
Британія передасть Україні пакет військової допомоги на 150 млн фунтів: що до нього увійде
Уряд Великої Британії підготував новий пакет військової допомоги для Сил оборони України. До нього увійде озброєння загальною вартістю 150 млн фунтів (приблизно 190 млн доларів США).
Про це повідомив міністр оборони Ґрант Шаппс, його цитує The Sun.
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Виділене озброєння має допомогти Україні захистити інфраструктуру країни, зазначив він. До пакету увійдуть радари протиповітряної оборони, фальш-цілі та системи радіоелектронної боротьби на суму 70 млн фунтів.
При цьому решту 80 млн фунтів виділили на постачання невеликих човнів, розвідувальних дронів та безпілотних надводних апаратів.
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«Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку ЗСУ для задоволення їхніх термінових потреб у боєздатності. Вона містить більше систем ППО для захисту українського цивільного населення та інфраструктури, а також морські засоби для зміцнення військово-морських сил», — підсумував Шаппс.
Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс 19 травня повідомив про спрямування Україні нового пакету військової допомоги. До нього, серед іншого, увійшли 1 млн боєприпасів, 80 ракет для систем ППО, 20 броньованих транспортерів-амфібій BvS 10.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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