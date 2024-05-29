Бразилія стала найбільшим у світі імпортером китайських електромобілів — Finance.ua

Бразилія стала найбільшим у світі імпортером китайських електромобілів Сьогодні 23:34 — Технології&Авто

Бразилія стала найбільшим експортним ринком для китайських електромобілів на тлі зусиль автовиробників із КНР наростити продажі на неєвропейських ринках через ризики антисубсидійного розслідування ЄС.

Про це із посиланням на Китайську асоціацію легкових автомобілів (CPCA) повідомляє Reuters

За даними CPCA, за перших чотири місяці експорт китайських повністю електричних і гібридних авто до Бразилії зріс у 13 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року й у квітні сягнув понад 40 тисяч одиниць, зробивши цю країну найбільшим експортним ринком другий місяць поспіль.

Різке зростання експорту до Бразилії, яка ще у січні була на десятому місці для китайських автовиробників, відбувається напередодні запланованого бразильським урядом на липень підвищення мит на імпорт електро- й гібридних авто, що має на меті стимулювати місцеве автовиробництво.

Окрім різкого збільшення поставок готових автомобілів до Бразилії, кілька китайських автовиробників активно інвестують у місцеве виробництво. Зокрема, автогігант BYD почав будівництво автозаводу, який планується ввести в експлуатацію до кінця року або на початку 2025-го, а Great Wall Motor заявила, що її бразильське підприємство почне випуск авто вже цього місяця.

Читайте також США запровадили 100% мита на китайські електромобілі

У квітні Бразилія також стала другим за обсягом напрямком експорту всіх китайських автомобілів, поступаючись лише росії. У CPCA очікують, що росія, яка перебуває під західними санкціями, і надалі залишиться ринком № 1 для експорту автомобілів із КНР.

Водночас, як свідчать дані, найбільше падіння китайського автомобільного експорту у січні - квітні зафіксоване в Європі, де різко зменшилися поставки до Іспанії, Франції, Нідерландів та Норвегії. У CPCA переконані, що причиною цього стало антисубсидійне розслідування ЄС щодо китайських автомобілів.

За перші чотири місяці року найбільше зростання експорту китайських автомобілів відбулось до росії, на 23% - до понад 268,8 тисячі одиниць, та Мексики і Бразилії, поставки куди підскочили на 27% і 536% відповідно — до 148,7 тисячі та 106,4 тисячі авто.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.