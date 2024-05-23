Торгівельна війна: Китай може запровадити 25% мита на авто з США і ЄС — Finance.ua

Торгівельна війна: Китай може запровадити 25% мита на авто з США і ЄС 23.05.2024, 00:45 — Світ

Торгівельна війна: Китай може запровадити 25% мита на авто з США і ЄС

Китай готовий запровадити тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників ЄС та США на тлі ескалації торговельної напруженості.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Китай дав зрозуміти, що готовий запровадити мита на імпортні автомобілі з великими двигунами на рівні 25%, оскільки торговельна напруженість у відносинах зі США та Європейським Союзом зростає», — пише агентство.

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Китайська торгова палата в ЄС заявила, що про потенційний крок її поінформували «інсайдери». Мита торкнуться європейських і американських автовиробників і матимуть «значний» вплив на відносини з ЄС, додали в палаті.

Акції європейських автовиробників, які найбільше постраждають від потенційного тарифу, впали в середу, причому Mercedes-Benz Group AG і BMW AG впали більш ніж на 2% на початку торгів.

Економічна Правда За матеріалами:

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