Boston Dynamics скоротила 5% штату — Finance.ua

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Boston Dynamics скоротила 5% штату

Фондовий ринок
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Boston Dynamics скоротила 5% штату
Boston Dynamics скоротила 5% штату
Компанія Boston Dynamics, яка створила популярного робота-собаку Spot, звільнила 5% співробітників, тому що, як виявилося, має фінансові проблеми. Керівництво каже, що це «дуже складне короткострокове рішення на користь довгострокової стратегії».
Минулого тижня Boston Dynamics звільнила 45 співробітників, що становить близько 5% штату, пише Futurism.
«Це рішення було прийняти нелегко», — написав генеральний директор Boston Dynamics Роберт Плейер у записці до співробітників, в якій відверто розповів про бізнес-труднощі компанії, навіть після того, як її роботи отримали величезний розголос у ЗМІ.
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«Наш довгостроковий прогноз залишається позитивним: Spot продовжує стабільно масштабуватися з промисловими та державними замовниками, Stretch доводить свою цінність для логістичних та роздрібних гравців, а наша науково-дослідницька робота над Atlas просувається обнадійливими темпами», — додав він, маючи на увазі три основні пропозиції компанії щодо споживчих роботів.
Однак Boston Dynamics також витрачає готівку зі швидкістю, що перевищує комерційний прогрес на сьогодні, зауважив Плейер, тому компанії необхідно оптимізувати свої операції та виробничі процеси для підтримки сталого зростання.
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«Ідеться про прийняття дуже складного короткострокового рішення заради нашої довгострокової стратегії та цілей прибутковості», — додав гендиректор компанії.
Компанія також стикається з постійно зростаючою конкуренцією, особливо коли йдеться про людиноподібних роботів. Такі компанії, як Tesla, Agility Robotics і Figure AI, збирають величезні суми, щоб вивести на ринок подібних роботів.
За матеріалами:
dev.ua
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