Booking вводить 100% знижки для українців: як найти безкоштовне житло — Finance.ua

Booking вводить 100% знижки для українців: як найти безкоштовне житло

Вчора 12:05 — Нерухомість

Популярний сервіс оренди житла Booking пропонує українським біженцям пільгові тарифи зі знижкою 50% або навіть 100% без урахування податків та зборів.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

Запропоновані варіанти житла знаходяться у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.

Забронювати варіант можна за два-три дні до дати заїзду або навіть у той же день. Booking не отримає доходу від цих угод, а всі комісії скасовано.

У безкоштовних обмеженнях буде вказано кінцеву ціну 0,01 євро через технічні обмеження.

«Ми та наші партнери з розміщення не маємо наміру стягувати з вас цю суму. Однак у деяких випадках, можливо, вам доведеться сплатити збори, що не залежать від нас, такі як міський податок і туристичний збір», — попереджають Booking.

Хто може користуватися тарифами.

Пільгові тарифи доступні лише тим людям, які залишили Україну, і тому господарі можуть перевірити документи.

Для підтвердження підійде паперовий паспорт, ID-картка або будь-який інший документ, який підтверджує, що ви дійсно мешкаєте в Україні.

Іноді для бронювання знадобиться кредитна карта, проте всі списані з неї кошти будуть повернуті в повному обсязі.





Довідка Finance.ua:

Українцям компенсують зруйновані війною квартири та будинки, але не грошима.

«Держава готується забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення їхнього житла під час війни. Зокрема, йдеться про надання житлової площі з обмеженням до 150 кв. метрів, а не грошей», — повідомила Шуляк.

За її словам, люди, які втратили своє житло, домівки яких зруйновані або пошкоджені, обов’язково мають зареєструватися через застосунок «Дія». Вони матимуть право на отримання компенсації. Ініціатива стосується житлових приміщень громадян України.

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