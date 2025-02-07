BlackRock готує запуск біткоїн-ETF у Європі — Bloomberg Сьогодні 04:19 — Криптовалюта

Міжнародна інвестиційна компанія BlackRock планує запустити біткоїн-ETF для Європи. Очікується, що новий біржовий продукт буде зареєстрований у Швейцарії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Запуск продукту в Європі може стати продовженням успіху американського крипто-ETF BlackRock, активи якого вже досягли $58 млрд.

Фонд планують зареєструвати у Швейцарії, а його маркетинг може розпочатися вже цього місяця, пише Bloomberg. Представники BlackRock поки не коментують цю інформацію.

Європейський ринок криптовалютних ETP-продуктів є предметом запеклої конкуренції: доступно понад 160 продуктів, що відстежують ціни біткоїна , етеру та інших токенів. Однак його обсяг у $17,3 млрд меркне порівняно з обсягом ринку США, зазначило агентство.

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BlackRock є лідером у сфері біржових фондів (ETF), керуючи понад $4,4 трлн у таких продуктах. Хоча криптовалютні ETP вже давно представлені на європейських біржах, для BlackRock це буде перший подібний фонд за межами Північної Америки.

Останніми роками BlackRock активно підтримує цифрові активи. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі CEO компанії Ларрі Фінк назвав біткойн «захистом від знецінення традиційних валют».

Попит на крипто-ETF у США злетів після їх запуску минулого року, залучивши $116 млрд. Лідером став iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock, що встановив рекорд як найуспішніший дебютний ETF в історії.

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