Біткойн обвалився після досягнення рекордного максимуму — Finance.ua

Біткойн обвалився після досягнення рекордного максимуму Сьогодні 10:26 — Криптовалюта

Біткойн обвалився після досягнення рекордного максимуму

Біткойн 5 березня досяг максимуму в 69 202 долари, перевищивши рекордний пік листопада 2021 року. Потім він змінив курс і впав приблизно на 7% до 63 400 доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зростанню біткойна сприяли вливання грошей інвесторами в криптопродукти, що торгуються на спотовій біржі США, і перспектива того, що глобальні процентні ставки можуть впасти.

Деякі експерти вважають, що останнє стрімке ралі криптовалюти може мати більше підстав, ніж у 2021 році, оскільки все більше інституційних інвесторів вкладають довгострокові гроші, які можуть допомогти токену зберегти свої високі рівні цього разу.

Майже 160% зростання біткойна з жовтня, з яких 44% припало тільки на лютий, різко контрастує з 2022 роком, коли ринок поринув у 18-місячну крипто-зиму, охоплену низкою гучних корпоративних банкрутств і скандалів.

Чисті потоки в 10 найбільших спотових біткойн-фондів США досягли 2,2 млрд за тиждень, що закінчився 1 березня, з яких понад 2 млрд доларів надійшло в iShares Bitcoin Trust компанії BlackRock.

«Біткойн, по суті, йшов вгору протягом кількох днів», — сказав Стів Сосник, головний стратег Interactive Brokers, зазначивши, що «це нормально бачити невелику фіксацію прибутку, коли якийсь актив» росте так швидко.

Причини стрибка

Крім попиту з боку ширшого кола інвесторів, біткойн і криптовалюта в цілому отримали імпульс від перспективи зниження Федеральною резервною системою відсоткових ставок у США, що часто спонукає інвесторів перенаправляти капітал в активи, які є більш прибутковими або більш волатильними.

«Одна частина (ралі біткойнів) пов’язана з в цілому позитивним настроєм щодо ризику в цілому», — сказав Елвін Тан із RBC.

Зокрема, цього року інвестори скуповували криптовалюти, технологічні акції з мега-капіталізацією та корпоративні облігації інвестиційного рівня.

Золото 5 березня також досягло рекордного рівня, піднявшись вище 2100 доларів за унцію на тлі ралі, викликаного зростаючими ставками на зниження процентної ставки в США в червні.

«(Криптовалюти) зараз використовуються як альтернатива золоту, коли ринки прагнуть застрахуватися від збільшених ризиків і вищих відсоткових ставок», — сказав Стюарт Коул, головний економіст Equiti Capital. «Тому не дивно, що я думаю, що коли ви бачите зростання цін на золото, криптовалюти роблять те саме».

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