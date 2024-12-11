Біткоїн відреагував незначним ростом на дані щодо інфляції у США — Finance.ua
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Біткоїн відреагував незначним ростом на дані щодо інфляції у США

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Біткоїн відреагував незначним ростом на дані щодо інфляції у США
Біткоїн відреагував незначним ростом на дані щодо інфляції у США
11 грудня 2024 року Міністерство праці оприлюднило дані щодо зміни індексу споживчих цін (CPI) за результатами листопада. Згідно з ними, інфляція у США в річному вираженні склала 2,7%.
Порівняно з попереднім місяцем, показник зріс на 0,1%. У жовтні 2024 року CPI становив 2,6%.
Біткоїн відреагував незначним ростом на дані щодо інфляції у США
Після оприлюднення даних про інфляцію курс біткоїна показав незначне зростання, перевищивши позначку $98 000. На момент написання перша криптовалюта торгується на рівні близько $98 600.
Біткоїн відреагував незначним ростом на дані щодо інфляції у США
Курс інших цифрових активів також зріс. З топ-10 криптовалют за показником капіталізації найбільше піднялася ціна XRP — на понад 10% за 24 години.
Біткоїн відреагував незначним ростом на дані щодо інфляції у США
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