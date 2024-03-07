Bitcoin у вогні, — Кійосакі поділився неочікуваним прогнозом для цифрової монети Сьогодні 23:33 — Криптовалюта

Bitcoin у вогні, — Кійосакі поділився неочікуваним прогнозом для цифрової монети

Всесвітньо відомий автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі поділився новим прогнозом для флагмана ринку криптовалют — Bitcoin. Він вважає , що на ринку зафіксують шалене подорожчання цифрової монети у 2024 році.

може сягнути 300 тисяч доларів. Варто додати, що у лютому 2024 року ця Кійосакі вважає, що Bitcoin «у вогні». На його думку, цього року вартість цифрової монетиВарто додати, що у лютому 2024 року ця криптовалюта встановила новий історичний максимум. Йдеться про ціну на рівні 69 202 доларів за монету.

Інвестор та автор бестселера також заявив, що найгірше, що можна зробити у поточних умовах — це зволікати. За його словами, важливо починати інвестувати.

Додамо актуальні дані про вартість Bitcoin:

ринкова капіталізація біткойна становить 1,32 трильйона доларів;



частка цієї криптовалюти на ринку становить 52,2%, за даними CoinMarketCap.

Варто додати, що Роберт Кійосакі раніше заявляв, що Bitcoin — це найкращий захист від гіперінфляції. Ба більше, у другій половині 2022 року він заявляв про ймовірний колапс американської економіки та наголошував, що саме Bitcoin та золото підходять інвесторам для захисту своїх коштів від кризових ситуацій.

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