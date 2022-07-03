Bitcoin показує найгірші результати за минулі 11 років — Finance.ua

Bitcoin показує найгірші результати за минулі 11 років Вчора 10:44 — Фінтех і Картки

Bitcoin показує найгірші результати за минулі 11 років

Bitcoin перебуває на шляху до найгіршого показника за більш ніж десятиліття, оскільки центральні банки та низка гучних криптозлочинів підривають цифрову валюту.

Просідання найбільшої криптовалюти на 58% є найгіршим показником з третього кварталу 2011 року, коли Bitcoin ще перебував у зародковому стані.

За десятиліття було кілька злетів і падінь, коли ринкова вартість криптовалюти зросла до піку в 3 трильйони доларів. Тепер ціна криптовалюти № 1 коливається у рамках показника 19 тисяч доларів за монету.

Декілька крипто-платформ вже були змушені припинити зняття коштів, залишивши при цьому вкладників у біді. Так, наприклад, аналітики WSJ зауважили, що у кредитної криптовалютної платформи Celsius розбіжності активів із власним капіталом (який може у разі чого виступити резервним фондом для виплат) значно відрізняються від подібних кредитних організацій.

Наприклад, у середньостатистичного банку із S&P 1500 Composite це співвідношення становить 9:1. Тобто власним капіталом банк може перекрити ~10% від необхідного. У випадку з Celsius ця цифра складає 19:1.

Важливо розуміти, що стабільність банку, на відміну від криптовалютних проектів, забезпечена зокрема підтримкою з боку регулятора — національного банку країни. Тому такі розриви для банків є нормою, але для криптовалютної кредитної платформи стан активів відносно власного капіталу в розмірі 19:1 є жахливим.

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