Bitcoin має всі шанси впасти до $24 000 — дослідження — Finance.ua

Bitcoin має всі шанси впасти до $24 000 — дослідження Сьогодні 19:36 — Криптовалюта

Bitcoin має всі шанси впасти до $24 000 — дослідження

Дослідники аналітичної платформи Glassnode опублікували черговий щотижневий звіт. Згідно з його даними, на Bitcoin вже незабаром може очікувати значна корекція.

Ціна Bitcoin досягла внутрішньоденного та тижневого мінімуму в $27 722 під час ранкової азійської торгової сесії 2 квітня. На момент написання новини цифровий актив торгується на рівні $28 496.

У разі продовження корекції наступний рівень підтримки перебуватиме на позначці $27 400. На динаміку BTC можуть вплинути підсумки засідання Федрезерву США, на якому обговорюватиметься траєкторія руху ключової процентної ставки, і заяви голови ФРС Джерома Пауелла.

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Щодо подальшої вартості, за словами аналітиків Glassnode, варто приготуватися до падіння до $24 400 — $24 000.

«Тиск продажів з боку короткострокових інвесторів став ключовою рушійною силою, яка встановила опір на рівні $30 000. Якщо нинішня корекція відновиться, середня ціна їхньої покупки на позначці $24 400 цілком може стати тим самим психологічним рівнем, який варто відстежувати найближчими тижнями», — підсумували у Glassnode.

Незважаючи на відкат ціни, за останній рік перша криптовалюта зросла майже на 70% після падіння більш ніж на 60% наприкінці 2022 року. У квітні вперше за два роки біткоїн продемонстрував найдовшу серію помісячного зростання.

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