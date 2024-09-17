Безос планує запустити тисячі супутників зв’язку, альтернативу GPS — Finance.ua

Безос планує запустити тисячі супутників зв’язку, альтернативу GPS Сьогодні 02:34 — Технології&Авто

Безос планує запустити тисячі супутників зв’язку, альтернативу GPS

Американський бізнесмен, засновник, виконавчий голова, колишній президент і генеральний директор Amazon, Джефф Безос планує створити конкурента системі глобального позиціонування (GPS) американських військових. Поштовхом до цього стало зростання випадків, коли росія глушить GPS літаків та загрожує супутниковим системам.

Технічний гігант Amazon планує запустити тисячі супутників зв’язку, які забезпечать широкосмуговий сигнал у віддалених районах по всьому світу, пише Microsoft Start.

Читайте також Китай запустив свою першу партію Інтернет-супутників

В усьому світі спостерігається зростання кількості закодованих і «підроблених» сигналів GPS, а збої в Польщі та на Балканах звинувачують у радіоелектронній боротьбі росії під час війни з Україною.

Програма під назвою Project Kuiper — розробляється як відповідь Amazon на Starlink від SpaceX.

Супутникове угруповання націлене на те, щоб забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету громадам по всьому світу. Наразі Project Kuiper значно відстає від Starlink, а Amazon лише нещодавно запустила три прототипи супутників наприкінці 2023 року.

Тепер гігант онлайн-роздрібної торгівлі також наймає експертів із «глобальних навігаційних супутникових систем» і технології «локаційної навігації та визначення часу», які є основою GPS. Аналітики вважають, що це закладає основу для розробки альтернативної системи, яка могла б забезпечити резервну копію мережі військового класу, якщо вона буде виведена з ладу або заблокована ворожими державами.

Представник Amazon заявив, що не коментує припущення Microsoft Start.

Керівники компанії заявляли чотири роки тому, що вклали у Project Kuiper понад $10 млрд (7,6 млрд фунтів стерлінгів), відповідно до звіту Quilty Space через GeekWire. З метою розгортання 3232 супутників Project Kuiper може обійтися Amazon у $20 млрд, пише Webpronews.

Читайте також SpaceX запустила на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Однак, як зазначає GeekWire, Quilty Space вважає, що остаточний результат може бути вартим додаткових інвестицій.

«Якщо Amazon зможе досягти 100 млн [підписок] із середнім щомісячним ARPU в $30, Kuiper отримає $36 млрд річного доходу, що буде конкурувати з поточними доходами Amazon від підписок», — йдеться у звіті.

Amazon вкладає гроші в Project Kuiper, будуючи будівлю в Космічному центрі Кеннеді вартістю $120 млн. Будівля служить для компанії об’єктом обробки супутникового корисного навантаження.

Читайте також США запустили супутники для виявлення гіперзвукових і балістичних ракет

Amazon також оголосив про будівництво додаткової будівлі в космічному центрі Кеннеді за $19,5 млн. Друга будівля забезпечить додатковий простір для сцен.

Очевидно, що Amazon інвестує в Project Kuiper на довгострокову перспективу, і, як зазначає Quilty Space, потенційна вигода може легко перевершити будь-які додаткові інвестиції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.