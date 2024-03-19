SpaceX запустила на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink — Finance.ua
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SpaceX запустила на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

Технології&Авто
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SpaceX напередодні запустила на орбіту чергову партію своїх інтернет-супутників Starlink, повідомляє Space.com.
Ракета Falcon 9 із 22 космічними кораблями Starlink стартувала ввечері 18 березня за місцевим часом (о 02:28 за Грінвічем 19 березня) з каліфорнійської бази космічних сил Ванденберг.
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після старту, як і планувалося. Він приземлився вертикально на платформу «Of Course I Still Love You» у Тихому океані.
Згідно з описом місії SpaceX, це був 10-й запуск та посадка цієї конкретної ракети-носія.
Тим часом верхній ступінь Falcon 9 продовжив доставку 22 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту. Вони мали розгорнуті там приблизно за 62,5 хвилини після старту.
У SpaceX повідомили, що «успішне розгортання супутників Starlink підтверджено».
Цей запуск став 26-ою операційною місією SpaceX у 2024 році. 17 з цих польотів були присвячені створенню мегагрупування широкосмугового доступу Starlink, яке наразі складається з більш ніж 5500 супутників.
За матеріалами:
УНН
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