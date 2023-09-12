Банки за минулий тиждень видали ще на понад ₴2 мільярда доступних кредитів (інфографіка) — Finance.ua

Банки за минулий тиждень видали ще на понад ₴2 мільярда доступних кредитів (інфографіка) Сьогодні 13:23 — Кредит&Депозит

В Україні за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» минулого тижня видано 539 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн.

При цьому за час дії воєнного стану за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» укладено 36 730 кредитних договорів на загальну суму 141,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 28 052 кредитних договори на 75 млрд грн).

З них 6,99 млрд грн видано на інвестиційні цілі; 7,94 млрд грн — як антикризові кредити; 4,06 млрд грн — на рефінансування попередньо отриманих кредитів; 36,75 млрд грн — кредити для сільгосптоваровиробників; 55,28 млрд грн — на антивоєнні цілі.

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