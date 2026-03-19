Банки профінасували лише 20% енергопотреб бізнесу

За період дії Меморандуму про готовність фінансувати відновлення енергетичної інфраструктури після масованих атак рф банки видали 39 млрд грн енергокредитів, тоді як загальна потреба для закриття енергодефіциту України оцінюється у 200 млрд грн.

«Фактичне виконання не перевищує 20% від необхідного обсягу», — розповіла перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва під час круглого столу « Кредитування енергообладнання в Україні: як стати енергонезалежним », проведеного «Фінансовим клубом».

Директор департаменту сталого банкінгу Укргазбанку Олексій Савін додав, що не вистачає саме 6−7 ГВт маневрової потужності, яка особливо потрібна взимку. Але він вірить, що ця проблема буде вирішена швидше, ніж за 13 років.

За словами керівника проєктів управління розвитку продажів корпоративним клієнтам ОТП Банку Руслана Дорошенка, попит на енергокредити не зникне. «Багато генерацій знищено, на жаль. І знищення поки ще не зупинилося, тому ми не можемо знайти крапку, від якої будемо відштовхуватися, щоб прогнозувати обсяги фінансування, але очевидно, що це буде довго і на значні обсяги», — сказав він.

