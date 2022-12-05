Банки Киргизстану не приймають картки "Мир" через побоювання санкцій — Finance.ua

Банки Киргизстану не приймають картки "Мир" через побоювання санкцій Сьогодні 10:14 — Фінтех і Картки

Банки Киргизстану не приймають картки "Мир" через побоювання санкцій

Киргизькі банки припинили обслуговування російських платіжних карт «Мир» через побоювання потрапити під санкції фінансових структур США.

Про це заявив заступник голови Національного банку Киргизстану Кайип Куленбеков, пише «Интерфакс».

«Киргизькі банки, які припинили обслуговування карт „Мир“, пішли на такі заходи через побоювання потрапити під санкції з боку фінансових структур США», — сказав Куленбеков на засіданні парламенту Киргизстану.

За його словами, діяльність киргизьких банків може постраждати через співпрацю з системою «Мир», оскільки санкції можуть вплинути на обслуговування кореспондентських рахунків банків за кордоном.

Куленбеков додав, що Нацбанк Киргизстану не чинив тиску на банки під час ухвалення рішення щодо обслуговування карт «Мир».

На початок листопада половина киргизьких банків призупинила обслуговування карт «Мир».

Загалом у країні 23 комерційні банки. Продовжують приймати картки «Мир» банки «Толубай», «Євразійський ощадний», Киргизький комерційний банк, «Капітал», «Керемет», РСК і ЕкоІсламікБанк.

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Економічна Правда За матеріалами:

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