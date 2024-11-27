Банки цьогоріч видали аграріям понад 93 млрд грн кредитів — Finance.ua

Банки цьогоріч видали аграріям понад 93 млрд грн кредитів
Понад 12,07 тис. агрогосподарств з початку поточного року отримали 93,4 млрд грн банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» майже 8 тис. господарств профінансовано на 41,4 млрд грн.
Про це говориться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства України.
За програмою «Доступні кредити 5−7-9%» найбільше отримали підприємства таких областей:
- Київська — 5,1 млрд грн для 767 господарств;
- Вінницька — 3,5 млрд грн для 814;
- Одеська — 3,4 млрд грн для 743;
- Кіровоградська — 3,3 млрд грн для 1024;
- Харківська — 3 млрд грн для 475;
- Волинська — 2,4 млрд грн для 424;
- Дніпропетровська — 2,4 млрд грн для 517;
- Львівська — 2,4 млрд грн для 560.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська — 20,4 млрд грн виділено для 1 158 підприємств;
- Дніпропетровська — 6,6 млрд грн для 876;
- Кіровоградська — 6,3 млрд грн для 1 454;
- Вінницька — 6 млрд грн для 1 195;
- Черкаська — 5,7 млрд грн для 487;
- Одеська — 5,3 млрд грн для 1 054;
- Львівська — 5,3 млрд грн для 777;
- Тернопільська — 5,2 млрд грн для 460.
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