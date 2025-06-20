Банкіри: обсяги кредитування МСБ зростуть до 50% цього року — Finance.ua

Банкіри: обсяги кредитування МСБ зростуть до 50% цього року Сьогодні 10:25 — Кредит&Депозит

Банкіри: обсяги кредитування МСБ зростуть до 50% цього року

Попри зміни у державних програмах і високу вартість ресурсів, банки очікують суттєвого зростання обсягів фінансування малого та середнього бізнесу (МСБ) у 2025 році.

Про це йшлося під час круглого столу «Мобілізація викликів: як малому бізнесу отримати кредит під час війни», проведеного « Фінансовим клубом ».

У 2024 році ми збільшили фінансування МСБ на 50% і цього року бачимо аналогічну тенденцію.

«Малий та середній бізнес в нашому корпоративному портфелі по фінансуванню цього року за новими лімітами займає 30%. І ми вже профінансували цього року нових лімітів 6,5 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн — МСБ. Бачимо великий попит на фінансування, зокрема в агросекторі. Сподіваюся, що в нас буде зростання на 50%, як минулого року», — повідомила директорка департаменту продажів середнім та малим корпоративним клієнтам ОТП Банку Ольга Волкова.

У банку «Глобус» поки що очікують більш помірного зростання.

«За п’ять місяців кредитний портфель МСБ в нашому банку зріс на 15%. Деякі сегменти зростають швидше: надання фінансового лізингу зросло на 32%», — зазначила директорка департаменту малого та середнього бізнесу банку «Глобус» Оксана Шульга.

Кредобанк розширив лінійку фінансування. «У нас цього року з’явився факторинг. У сегменті агроклієнтів та фінансування агротехніки динаміка зростання — близько 30% рік до року. Всі банки закладають приріст фінансування. Думаю, що 20−30% - це мінімум, який кожен з активних учасників ринку планує отримати. Це реальний приріст, вищий за інфляцію», — наголосив керівник управління розвитку агробізнесу, лізингу та партнерських програм департаменту розвитку бізнесу та міжнародного партнерства Кредобанку Роман Пудлик.

У ТАСкомбанку також фіксують попит на альтернативне фінансування. «Наші портфелі факторингу, лізингу та інших інструментів зросли у 4−6 разів за 2024 рік та на початок 2025-го. Очікуємо не менше 30% зростання кредитного портфеля, але з фокусом більше не на держпрограми, а на альтернативні продукти фінансування: факторинг, лізинг, овердрафти за ринковими ставками», — повідомив директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам ТАСкомбанку Олег Федоренко.

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