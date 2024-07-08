Аудитори розповіли про схему приватизації службових квартир НАУ — Finance.ua

Аудитори розповіли про схему приватизації службових квартир НАУ
Державна аудиторська служба України в результаті ревізії викрила схему виведення зі складу Національного авіаційного університету службового житла з його подальшою приватизацією.
Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.
«Нехтуючи вимогами чинного законодавства та власного Статуту, керівництво НАУ вивело зі складу навчального закладу 32 квартири у м. Київ (з оцінною вартістю 26,4 млн грн), які надалі приватизувалися», — йдеться в повідомленні.
Зокрема, аудитори стверджують, що неодноразово у цьому процесі було застосовано схему, за якою людина зараховувалася на роботу в НАУ двірником (зафіксовано 10 подібних фактів), отримувала в першочерговому порядку службове житло, не маючи документів, які б обґрунтовували таку потребу, і надалі — упродовж одного-двох років — приватизувала квартиру, після чого звільнялася.
«Окремі квартири із цих 10 були продані майже відразу після приватизації», — додали в пресслужбі.
Аудитори навели приклад виведення службового житла з балансу університету.
У квітні 2021 року одну жінку було призначено на посаду двірника. Вже на наступний день вона отримала довідку-висновок про важливість цих трудових відносин для забезпечення нормальної діяльності університету.
Через 75 днів після працевлаштування Житлова комісія НАУ ухвалила рішення про надання їй службового приміщення — двокімнатної квартири загальною площею 67,2 кв. м у будинку на вул. Михайла Донця.
На підставі рішення Житлової комісії НАУ (від 28.06.2022), клопотання ректора університету (від 29.06.2022), розпорядження Солом’янської РДА у місті Києві (від 22.07.2022) квартиру виведено зі складу службових.
В подальшому жінка отримала від Житлової комісії НАУ згоду на приватизацію житла, яка і була приватизована у жовтні 2023 року.
«Варто зазначити, що на столичному ринку нерухомості квартири такого метражу на вул. Михайла Донця коштують в середньому 130 тис. доларів США», — додали в пресслужбі.
«Аудитори не уповноважені з’ясовувати мотиви, якими керувалися учасники такої схеми. Це — робота слідчих органів. Тому всі матеріали передані правоохоронцям», — наголосила голова Держаудитслужби України Алла Басалаєва.
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