Держаудитслужба виявила порушень на закупівлях на майже 23 мільярда — Finance.ua

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Держаудитслужба виявила порушень на закупівлях на майже 23 мільярда

Казна та Політика
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Держаудитслужба виявила порушень на закупівлях на майже 23 мільярда
Держаудитслужба виявила порушень на закупівлях на майже 23 мільярда
Центральний апарат Державної аудиторської служби України та її міжрегіональні територіальні органи упродовж січня — квітня 2024 року завершили моніторинг понад 3,9 тис. закупівель, яким охоплено майже 44 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.
За результатами моніторингу понад 2,2 тис. закупівель встановлено порушень законодавства за процедурами тендерів на загальну суму понад 22,7 млрд грн (очікувана вартість закупівлі або вартість договору).
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Також було попереджено укладання договорів або здійснення витрат коштів, проведених із порушенням законодавства, на загальну суму понад 7,6 млрд грн. Зокрема, шляхом відміни торгів — на суму 1,6 млрд грн, розірвання договорів — близько 6 млрд гривень.
Нагадаємо, фахівці Державної аудиторської служби виявили схему виведення з АБ «Банк Січ» 119 млн гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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